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Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду
Большинство зданий в неподконтрольном украинским властям Донецке могут быть подтоплены в ближайшее время из-за неконтролируемого уровня шахтных вод. Об этом рассказал гидрогеолог, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев, комментируя подтопление ТЦ «Северный», пишут Донецкие новости.
По его словам, еще до начала боевых действий на Донбассе около 60% территории Донецка было подтоплено. «Уровень вод был уже тогда близко к контакту с фундаментами зданий на глубине 2-3 метра. Сегодня, когда прошли и повышенные осадки, когда утечки из сетей 50-60%, когда еще вдобавок идет подпор снизу за счет затопления прилегающих шахт – этот процесс следовало ожидать даже раньше. Он проявлялся, но на него не обращали внимания, пока это не вышло на такие сооружения, как этот центр», – сказал он.
«Что дальше: за этим – деформации, за этим – агрессия [подземных вод] к металлу и бетону, за этим можно ожидать не только таких гидроударов, как техногенное землетрясение, но и новые пути выхода метана», – продолжил Яковлев.
Эксперт отметил, что вода и метан «идут рядом», поднимаясь к поверхности. «Но газ жиже воды в тысячу раз, он более шустрый, и порой вода его может быстрее выталкивать, потому что не оставляет ему хода по всему пространству, и он начинает идти по ослабленным зонам, а ослабленные зоны ближе к поверхности – это те же подвалы, траншеи. Метан может прийти раньше воды, но он может и собираться в первую очередь там, где вода стекается, и он идет следом, он идет и в растворенной форме», – рассказал гидрогеолог.
Эксперт считает, что в связи с подтоплением шахт почти половина территории Донбасса может быть непригодной для полноценной жизни человека. Ранее Евгений Яковлев отмечал, что более 70% шахт находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса, но сток их направлен на подконтрольную украинским властям территорию.
Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники «МЧС ДНР» несколько дней откачивали воду из неработающего торгово-офисного центра «Северный» и подземного автопаркинга. Какая ситуация там сейчас, пока неизвестно.
Теги: Донецк, Донбасс, метан, гидроудар, подтопление
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