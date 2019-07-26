- СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»20:11
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности16:50
- На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП14:10
- В «ДНР» в копанке погибли мужчины13:48
- В Макеевке упал остановочный павильон13:06
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду12:21
- Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ12:09
- На Донбассе ранен боец ВСУ: оккупанты РФ опасно накалили ситуацию вблизи Крымского11:30
Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированном Донбассе требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает from-ua.
"Российские оккупационные администрации на временно оfrom-uaккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства", - сказал Гуцуляк.
Также, по данным разведки, региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в том числе военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"При этом, в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях, проходя службу в тыловых подразделениях, отказывается от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную украинской власти", - рассказал Гуцуляк.
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ № 183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, "которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Этот документ был направлен на жителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)".
17 июля Путин расширил действие указа о паспортизации Донбасса на весь регион.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, оккупанты, ОРДЛО
- К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО
- В Донецке один из «отделов миграционной службы» прекратил прием документов на получение паспортов РФ
- Киев призвал мир усилить давление на Москву
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится
- В Москве «засветился» Mercedes украинского нардепа с заклеенным украинским флагом
- В России подготовили очередную подлость для украинцев из Крыма
- СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»20:11
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности16:50
- Боевики «ЛНР» обустраивают траншеи поблизости от блокпоста южнее моста в Станице Луганской16:11
- На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП14:10
- В «ДНР» в копанке погибли мужчины13:48
- В Макеевке упал остановочный павильон13:06
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду12:21
- Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ12:09
- Как "Лига смеха" в Одессе "мочила" Порошенко на "потеху" Зеленскому. ВИДЕО21:10
- Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве. ВИДЕО 20:52
- Европейцы готовы давать деньги Украине, поставили Зеленскому только одно условие20:35
- СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»20:11
- Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО 19:51
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям19:32
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"18:55
- "Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве18:30
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Донбассу конец: открылась правда о делах ставленников Кремля в "Л/ДНР" - народ в ярости готовится к расправе
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ