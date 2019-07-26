Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

26.07.2019 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

На Донбассе ликвидировали российского наемника 32-летнего Андрея Кривошеева по кличке "Хантер".

Об этом сообщают на сайте центра "Миротворец", передает apostrophe.ua.

В росСМИ распространили информацию, что погиб боевик Андрей Валентинович Кривошеев, который родился 1 апреля 1987 года. Он проживал в Херсонской области, Каховском районе в селе Семеновка. Выдавал себя за гражданина Беларуси. В незаконные вооруженные формирования он вступил весной 2014 года. Был награжден медалью "За оборону Славянска". В июле 2015 года имел трения с "МГБ ДНР", так как его родные проживают в Херсонской области Украины.



Теги: Донбасс, ликвидация, гибель, наемник, ДНР, боевики, соцсети, МГБ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх