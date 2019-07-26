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Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ
26.07.2019 10:09
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил. в результате чего один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в штабе отметили:
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки — из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения».
При этом с начала текущих суток обстрелов позиции ООС не зафиксировано.
Теги: Донбасс, ранение, обстрел, потери, ВСУ, ООС
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