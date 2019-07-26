Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец

26.07.2019 07:49

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ.

Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позициии Объединенных сил. Огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики открыли неподалеку Причепиловка

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС и отметили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения и соблюдают при этом условия прекращения огня.