- СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»20:11
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности16:50
- На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП14:10
- В «ДНР» в копанке погибли мужчины13:48
- В Макеевке упал остановочный павильон13:06
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду12:21
- Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ12:09
- На Донбассе ранен боец ВСУ: оккупанты РФ опасно накалили ситуацию вблизи Крымского11:30
В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО
Украинская телеведущая поймала боевиков на признании того, что именно они нанесли удар по Boeing, который пролетал над Торезом. В своем шоу на Youtube украинская журналистка Янина Соколова показала фрагменты постановочного митинга-реквиема в "ДНР", посвященного пятилетию трагедии МН17 с комментариями участников мероприятия, передает "Диалог.UA".
Так, две жительницы фейковой республики рассказали, как они видели падение самолета над ОРДЛО, надеясь на то, что он принадлежит ВСУ. Одна из сепаратисток уточнила, что как раз в это время боевики наносили удары по воздушным судам армии Украины. Соколова убеждена, что эти комментарии можно использовать как показания свидетелей преступления в Гааге.
Журналистка отметила, что митинг-реквием, который был устроен террористами "ДНР", чтобы традиционно обвинить во всем Украину, неожиданно обернулся против них самих.
Теги: Донбасс, Боинг, признание, вина, ДНР
- Один из бывших бойцов батальона "Торнадо" признал в суде свою вину
- Австралия планирует до конца года назвать всех подозреваемых в деле по сбитому Боингу рейса МН17
- В деле крушения авиалайнера рейса МН17 в небе над Донбассом фигурируют 120 человек
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Украина и Запад начали реализацию плана "Б" по расследованию катастрофы Boeing-777 на Донбассе
- В "ДНР" грядет переворот?
- СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»20:11
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль17:12
- Актера в "ДНР" боевики сделали "грузом 200" и теперь скорбят - громкие подробности16:50
- Боевики «ЛНР» обустраивают траншеи поблизости от блокпоста южнее моста в Станице Луганской16:11
- На дороге между Амвросиевкой и Харцызском произошло масштабное ДТП14:10
- В «ДНР» в копанке погибли мужчины13:48
- В Макеевке упал остановочный павильон13:06
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду12:21
- Противник нарушил режим перемирия: ранен боец ВСУ12:09
- Как "Лига смеха" в Одессе "мочила" Порошенко на "потеху" Зеленскому. ВИДЕО21:10
- Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве. ВИДЕО 20:52
- Европейцы готовы давать деньги Украине, поставили Зеленскому только одно условие20:35
- СБУ заблокировала незаконный автобусный рейс «ОРДЛО - Россия - Одесса»20:11
- Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО 19:51
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям19:32
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"18:55
- "Я их на коленях умолял 8 лет назад", - Бабченко не сдержал эмоций из-за разгона протеста в Москве18:30
- Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка18:13
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Донбассу конец: открылась правда о делах ставленников Кремля в "Л/ДНР" - народ в ярости готовится к расправе
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ