- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»19:08
- Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения18:49
- Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду16:32
- Прилепин объяснил, почему ВСУ не «зачистят» Донбасс за два дня16:02
- В Донецке во время движения загорелся троллейбус15:00
- Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта с незарегистрированным кодом14:36
Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает ДонПресс.
В ходе беседы стороны обсудили процесс разведения сил и средств на Донбассе в районе Станицы Луганской и гуманитарную ситуацию на линии разграничения. Кроме того, Зеленский провел встречу с постоянным представителем США при Евросоюзе Гордоном Сондландом и поблагодарил США за последовательную поддержку Украины и усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В пресс-службе добавили:
«Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения».
Также, собеседники надеются, что после объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе любые вооруженные провокации со стороны боевиков будут окончательно прекращены.
Теги: Донбасс, вооружение, отвод, Волкер, Зеленский
- Марчук: Украина выполняет обязательства по отводу вооружения, но...
- Боевики вместо отвода техники меняют ее расположение - Дмитрий Тымчук
- Ночь в зоне АТО прошла спокойно, Обе стороны отводят вооружение (ВИДЕО)
- Боевики манипулируют с отводом техники: скрывают на базах, маскируют в "зеленке", минометные системы возвращают на передовую
- Украина и "ЛНР" передали ОБСЕ информацию об отведенном вооружении , а "ДНР" - нет
- Обе стороны на Донбассе до сих пор не отвели запрещенное оружие
- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 20:37
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»19:08
- Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения18:49
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших17:20
- Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду16:32
- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО22:18
- Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение22:01
- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду20:59
- Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 20:37
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады19:33
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт