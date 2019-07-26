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Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения

26.07.2019 18:49
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Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает ДонПресс.
В ходе беседы стороны обсудили процесс разведения сил и средств на Донбассе в районе Станицы Луганской и гуманитарную ситуацию на линии разграничения. Кроме того, Зеленский провел встречу с постоянным представителем США при Евросоюзе Гордоном Сондландом и поблагодарил США за последовательную поддержку Украины и усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В пресс-службе добавили:
«Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения».
Также, собеседники надеются, что после объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе любые вооруженные провокации со стороны боевиков будут окончательно прекращены.



Теги: Донбасс, вооружение, отвод, Волкер, Зеленский
 
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