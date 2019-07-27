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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка

27.07.2019 18:13
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Боевики «ДНР» минируют дорогу недалеко от своего блокпоста в н.п. Оленовка

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дорогу вблизи от своего блокпоста во временно оккупированном н.п. Оленовка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Примерно в 2 км к юго-западу от блокпоста вооруженных формирований на дороге Н20, возле н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели вновь зафиксировали 2 противотанковые мины (ТМ-62М) разделительной полосе между проезжими частями дороги. Рядом с минами команда СММ видела предупреждающий знак о минной опасности с надписью «Осторожно, мины!» на русском и английском языках».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, мины, минирование
 
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