Донбассу конец: открылась правда о делах ставленников Кремля в "Л/ДНР" - народ в ярости готовится к расправе

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Оккупанты продолжают усиленно уничтожать промышленность Донбасса. Закрываются последние предприятия, благодаря которым держалась на плаву экономика региона.
Последними неутешительными новостями с ОРДЛО поделился в Facebook военные эксперт, представитель группы "Информационное сопротивление" Константин Машковец, передает "Диалог.UA".
Ставленники Кремля целенаправленно делают оккупированный Донбасс непригодным для существования. После того как Москва перевела "республики" на "режим самофинансирования", объемы грабежа усилились. Доуничтожаются последние крупные предприятия, на которых и держался целый регион. Так, "министерство транспорта ДНР" на днях "порадовало" граждан новостью об огромных сокращениях на предприятии "АВИАТЕХ" (бывший филиал "Мотор-Сич"). Работы лишатся несколько тысяч граждан. "На сегодняшний день главное производство на "АВИАТЕХ" уже остановлено из-за фактически тотального отсутствия спроса на главную продукцию объединения. Активно проводится консервация оборудования, после чего 3000-й коллектив объединения будет сокращен до 200-250 человек", - сообщили в "ИС". Прекратила работу и обогатительная фабрика "ДонРосУголь" (быв. "Червоная заря"). Отсутствие финансирования и рынков сбыта продукции поставило крест на предприятии. Персонал отправлен в длительный неоплачиваемый отпуск. По всей видимости, там скоро стоит ожидать сокращений и закрытии фабрики. Тем временембез зарплат сидят работники шахты "Комсомолец Донбасса". Оккупанты задерживают выплаты уже несколько месяцев и советует не ждать скорого разрешения этой проблемы. Народ доведен до отчаяния и намерен протестовать. Неспокойная ситуация и в оккупированной Горловке. Там оккупанты начали демонтаж и продажу конструкций законсервированной шахты им. Изотова. Чтобы народ не всполошился раньше времени, террористы периодически простреливают данную шахту.
Теги: Донбасс, финансирование, предприятие, ДНР, ЛНР, грабеж, продукция
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