Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Лес привезли. Копают позицию…»: опубликованы свежие кадры укреплений НВФ

27.07.2019 21:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Лес привезли. Копают позицию…»: опубликованы свежие кадры укреплений НВФ

Волонтеры благотворительного фонда «Повернись живим» поделились свежими кадрами позиций НВФ, сделанным при помощи беспилотника.

Ролик был опубликован странице организации в Facebook сегодня, 27 июля, передает donpress.com.

Место и дата съемки не указаны. На кадрах видно, что члены НВФ занимаются укреплением своих позиции на первой линии обороны, в частности сооружают места под новые огневые точки.

«Припадочним лес привезли. Копают позицию под АГС или миномет. — Направление? — От „кукушки“ влево 50, дальше — 30», — описал диалог с аэроразведчиком ветеран АТО, сотрудник фонда Андрей Рымарук.



Теги: Донбасс, лес, беспилотник, оборона, АТО, окопы, НВФ, позиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх