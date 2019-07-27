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На Донбассе ранен боец ВСУ: оккупанты РФ опасно накалили ситуацию вблизи Крымского

27.07.2019 11:30
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На Донбассе ранен боец ВСУ: оккупанты РФ опасно накалили ситуацию вблизи Крымского

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили перемирие на Донбассе гранатометным обстрелом, ранив одного защитника Украины.

За время текущих суток, 27 июля, пророссийские боевики "Л/ДНР" на Донбассе нарушили "хлебное перемирие" и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Согласно сообщению штаба Операции Объединенных сил, оккупанты осуществили обстрел из автоматического гранатомета по позициям ВСУ вблизи Крымского. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - констатировали в штабе. Кроме того, отмечается, что в течение минувших суток, 26 июля, гибридная армия Российской Федерации придерживалась устойчивого режима прекращения огня.



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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