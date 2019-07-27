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В Докучаевске из стрелкового оружия обстреляли магазин
Во временно оккупированном Докучаевске из стрелкового оружия калибра 7,62 мм обстреляно здание магазина на улице Ленина. Учитывая, что дальность стрельбы из такого оружия не велика, есть основания предполагать, что обстреляли магазин боевики «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Возле магазина на улице Ленина, в северо-западной части н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), команда СММ видела пробоину в юго-юго-западной стене (по оценке, она возникла недавно вследствие огня из стрелкового оружия), а также соответствующий след от горения на полу в магазине. Сотрудница магазина (30–39 лет) сообщила, что во второй половине дня 18 июля она была на работе, когда услышала стрельбу, после чего она ушла из магазина. Она показала наблюдателям пулю (калибра 7,62 мм), которую нашла, осматривая повреждения, вернувшись на работу на следующий день».
Теги: Донбасс, Докучаевск, магазин, пуля, обстрел, ОБСЕ, ДНР, боевики
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