Что с перемирием: штаб ООС рассказал о ситуации на Донбассе - у врага случился "срыв" на 6-й день

28.07.2019 09:31

Перемирие на Донбассе удерживается уже почти неделю, несмотря на то, что у оккупанта случаются "срывы". 27 июля гибридная армия России совершила новую атаку.

Последними новостями с линии фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

21 июля на Донбассе стартовало "хлебное" перемирие, о котором в Минске договорилась Трехсторонняя контактная группа. На 6-й его день, 27 июля, террористы сорвались и открыли огонь из гранатометов по позиции ВСУ в районе Крымского. В результате этой атаки получил ранение один боец ООС. По всей видимости, ВСУ отказались применять против террористов ответный огонь. Во всяком случае, штаб не упомянул об этом. К счастью, это была единственная атака боевиков Путина за тот день. И после полуночи уже 28 июля не было зафиксировано ни одного обстрела. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом режима прекращения огня", - подчеркнули в штабе ООС.