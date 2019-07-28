Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора

28.07.2019 10:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора

На Донбассе идет набор в новую частную армию. Она займется подавлением бунтов и террором несогласных. Внимание на занимательные слухи о новой ЧВК обратил известный Twitter-блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Слухи о ЧВК распускает российский наемник и вербовщик, пособник Гиркина - Стрелкова Михаил Полынков. Ссылаясь на экс-боевиков, он сообщил о наборе в "ДНР" новой частной армии с огромной для "республики" зарплатой в 50 000-100 000 российских рублей. "Формируется подразделение "разгонять" несанкционированные митинги и ликвидировать "преступные группировки". Иными словами: в "ДНР" создается военная структура для борьбы с народом этой "республики"", - сообщил пособник оккупанта. Он уточнил, что кремлевская ЧВК "Вагнер" тут совершенно не при чем. Это инициатива каких-то местных главарей "ДНР".
Стоит отметить, что на оккупированном Донбассе, уничтоженном "русским миром", растет недовольство населения. Кремлевским ставленникам там однозначно стоит опасаться бунтов и восстаний. И они вполне могут набирать "карманные" армии для защиты своих богатств и влияния. Тем не менее, Necro Mancer не верит слухам о создании новой ЧВК. "Занятная инфа, хотя и выглядит сомнительно. Зачем платить больше, если обычные полицаи вполне справятся?" - задал он резонный вопрос.



Теги: Донбасс, взрыв, армия, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх