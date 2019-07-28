На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"

28.07.2019 16:11

В ночь на 28 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка".

Как сообщили в Госпогранслужбе боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета около 00:15: наемники сделали несколько одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта, передает segodnya.ua.

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня", – подчеркнули в ведомстве.