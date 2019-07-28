Оккупационные «власти ЛДНР» заставляют людей получать «паспорта РФ»

28.07.2019 21:41

Оккупационные «власти» «ДНР» и «ЛНР» заставляют жителей временно оккупированных территорий Донбасса получать «паспорта РФ».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей требуют от мирных жителей активизировать подачу документов на «паспорта РФ». Кроме боевиков «ДНР» и «ЛНР», подать документы на «паспорта» требуют у «госслужащих», работников «МВД» и «МЧС».

Не смотря на давление, «госслужащие», «силовики» и даже боевики не особенно стремятся подать необходимые документы, так как многие боятся утратить возможность выезда на территории подконтрольные украинскому правительству. Доходит до того, что перечисленные категории предпочитают уволиться, чтобы не получать «паспорта РФ».

Со своей стороны, опасаясь попадания на территорию РФ преступников с опытом боевых действий, возросло количество отказов миграционной службой МВД РФ в предоставлении российского гражданства, в том числе военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.