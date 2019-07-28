Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ

28.07.2019 13:10

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что более пяти тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области получили российские паспорта.

Об этом он сообщил в интервью так называемой «Парламентской газете», передает donpress.com.

По его словам, в «миграционную службу ДНР» обратились около 80 тысяч человек, которые. якобы хотят получить гражданство России.

По его словам, документы принимают в 33 пунктах.