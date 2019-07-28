С блокпоста боевиков «ДНР» под Горловкой двоих человек увезла «скорая»

28.07.2019 09:08

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах вблизи линии разграничения создают для людей невыносимые условия. Люди вынуждены стоять в многочасовых очередях. Некоторые не выдерживают и вынуждены обращаться за медицинской помощью.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Так, накануне, 26 июля 2019 года, с блокпоста боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой два человека были госпитализированы.

Первым был мужчина 1949 года рождения. Сначала он был доставлен на носилках в пункт оказания помощи. У мужчины были явные признаки нарушения мозгового кровообращения. Ему оказали первую помощь, затем передали бригаде скорой помощи и госпитализировали.

Второй была женщина 1955 года рождения. Ей также оказали первую помощь, передали бригаде скорой помощи и госпитализировали.

Всего за сутки в пункты оказания помощи обратилось 349 человек, за медицинской помощью обратилось 15 человек.