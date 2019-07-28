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Ситуация на Донбассе: за сутки был ранен один украинский воин
28.07.2019 07:49
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 27 июля оккупанты нарушили запрет на использование любого оружия и обстреляли позиции наших воинов в районе Крымского.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрел произошел в районе оперативно-тактической группировки "Север".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского – из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, оружие, запрет, обстрел, ВСУ, оккупанты, ООС
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