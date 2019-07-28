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СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев заверил, что Владимир Зеленский решителен и в случае необходимости вполне может отдать приказ о мобилизации и наступлении ВСУ на Донбассе.
Громкое заявление Потураев сделал в интервью "Цензор.НЕТ".
Никита Потураев считает Владимира Зеленского человеком весьма решительным. Советник главы государства не сомневается, что президент в случае необходимости объявит тотальную мобилизацию, чтобы защитить украинскую землю. Человеческая жизнь очень много значит для Зеленского. Однако есть некоторые вещи, которые стоят еще дороже. "Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже Крым. Дело в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", - сказал советник Зеленского. Потураев убежден, что президент без колебаний отдаст и приказ ВСУ начать наступление на Донбассе. Если ситуация сложится таким образом, что украинским военным нужно будет двинуться вперед, глава государства отдаст соответствующий приказ - в этом можно даже не сомневаться. "Владимир Зеленский, президент Украины, человек очень решительный... Если мы говорим о разных сценариях, то вот, например, на нас нападают. Не мы идем вперед, а на нас нападают, причем, с нескольких фронтов. Будет ли Зеленский готов отдать приказ о всеобщей мобилизации для того, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пять земли? Да! Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимость отдать такой приказ, он его отдаст!" - подчеркнул Потураев.
Теги: Донбасс, Крым, сценарий, мобилизация, ВСУ, наступление, Зеленский
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