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Архив - Донецкая область

Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны

28.07.2019 07:30
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Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны

ЧП произошло поздним вечером 27 июля. О жертвах ничего не сообщается. Через несколько минут после хлопка место инцидента было взято под охрану.

Первыми о взрыве сообщили паблики сепаратистов. Стало известно, что все произошло между улицами Куприна и Клинической Донецка примерно в 23:20, сообщает "Диалог.UA".

После сильного хлопка было повреждено авто.
"Говорят, был громкий хлопок", - пишут сепаратисты. При этом о возможных пострадавших нет никакой информации. "Может кто-то из крупных боевиков пострадал, как-то засекречено все", "Кого-то своего видать пытались взорвать", "В ДНР никого давно не грохали", - комментируют кадры в Сети.



Теги: Донецк, Донбасс, машина, взрыв, жертвы, боевик, ЧП, охрана , ДНР, соцсети
 
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