В Донецке отмечают День крещения Руси: опубликовано фото богослужения

28.07.2019 14:31

Главарь «ДНР» Денис Пушилин сегодня посетил богослужение в честь 1031-летия Крещения Руси в Свято-Владимирском храме Куйбышевского района неподконтрольного Украине Донецка.

По случаю празднования на площади у памятника крестителю Руси равноапостольному князю Владимиру прошел молебен и литургия, возглавляемые митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом, передает donpress.com.

Затем состоялся крестный ход.