В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок

28.07.2019 14:48

Вчера в утреннее время во временно оккупированной Горловке в пятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате пострадали три человека, один из которых ребенок.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 27 июля 2019 года, в Центрально-Городском районе временно оккупированной Горловке в пятиэтажном жилом доме на улице Минина и Пожарского в квартире на первом этаже возник пожар. В результате пожара сгорело кресло на кухне, подоконник, закопчено 6 квадратных метров.

Находившихся в квартире троих человек — мужчину 1963 года рождения, женщину 1992 года рождения и ребенка 2013 года рождения вывели на воздух и передали бригаде скорой помощи.