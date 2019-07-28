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Архив - Донецкая область

В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок

28.07.2019 14:48
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В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок

Вчера в утреннее время во временно оккупированной Горловке в пятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате пострадали три человека, один из которых ребенок.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 27 июля 2019 года, в Центрально-Городском районе временно оккупированной Горловке в пятиэтажном жилом доме на улице Минина и Пожарского в квартире на первом этаже возник пожар. В результате пожара сгорело кресло на кухне, подоконник, закопчено 6 квадратных метров.

Находившихся в квартире троих человек — мужчину 1963 года рождения, женщину 1992 года рождения и ребенка 2013 года рождения вывели на воздух и передали бригаде скорой помощи.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, пожар, скорая помощь, пострадавшие
 
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