В ОРДО горел известный супермаркет: серьезные повреждения

28.07.2019 10:48

28 июля в неподконтрольном Украине городе Снежное Донецкой области по улице Советская в «ООО 1-й Республиканский супермаркет» возник пожар. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», пишт ДонПресс.

В «ведомстве» отметили, что пожаром уничтожено: 2 кассовых бокса, 2 стула; повреждено: потолок на площади 2 м2, закопчены стены на площади 680 м2 и продукты питания в торговом зале. Причина пожара устанавливается.