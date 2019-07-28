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Архив - Донецкая область

В ОРДО горел известный супермаркет: серьезные повреждения

28.07.2019 10:48
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В ОРДО горел известный супермаркет: серьезные повреждения

28 июля в неподконтрольном Украине городе Снежное Донецкой области по улице Советская в «ООО 1-й Республиканский супермаркет» возник пожар. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», пишт ДонПресс.
В «ведомстве» отметили, что пожаром уничтожено: 2 кассовых бокса, 2 стула; повреждено: потолок на площади 2 м2, закопчены стены на площади 680 м2 и продукты питания в торговом зале. Причина пожара устанавливается.



Теги: Донбасс, Снежное, пожар, супермаркет, ОРДО
 
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