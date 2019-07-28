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Архив - Донецкая область

ВСУ ликвидировали под Горловкой предателя "Клина": опасный боевик стал "грузом 200"

28.07.2019 18:50
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ВСУ ликвидировали под Горловкой предателя "Клина": опасный боевик стал "грузом 200"

Под Горловкой еще 18 апреля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Клин". О смерти наемника раскопал информацию известный Twitter-блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Террорист "ДНР" "Клин" простился с жизнью еще 18 апреля нынешнего года. По данным Necro Mancer, погиб он в районе Горловки, там же и похоронен. Это один из самых "горячих" участков на фронте. Исходя из этого, скорее всего, боевик был ликвидирован в бою. "Не стало "Клина"... Только вчера получил от него привет… Как прощание… Начинал он с "Бесом" (главарь боевиков Горловки Игорь Безлер - ред.). На днях должен был идти в отпуск. Не пустили", - сообщил в Сети его подельник.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ВСУ
 
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