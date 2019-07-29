Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов

29.07.2019 18:10

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, чтобы скрыть реальные факты, отказываются показывать наблюдателям СММ ОБСЕ повреждения жилых домов в результате обстрелов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«23 июля, когда наблюдатели уточняли сообщения о повреждениях жилого дома в н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка), член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, сославшись на «проведение комплекса спецмероприятий»».