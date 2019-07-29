Боевики «ДНР» понесли серьезные потери

29.07.2019 17:12

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, озвучены потери боевиков за неделю и с начала года.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» старательно скрывают свои боевые и не боевые потери в живой силе. Однако, информация становится достоянием гласности.

Так, с 19 по 25 июля 2019 года ликвидированы 4 боевиков «ДНР». С 1 января по 25 июля 2019 года ликвидированы 107 боевиков «ДНР».

Кроме того, с 1 января по 25 июля ранения получили 90 боевиков «ДНР».

Как сообщалось ранее, на кладбище в районе временно оккупированного Енакиево появилось большое количество свежих могил, часть из которых безымянные.