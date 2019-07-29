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Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины

29.07.2019 15:51
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Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины

Российские наемники недовольны тем, что украинская армия отвечает на обстрелы боевиков со стороны оккупированы Россией территории. Получивший известность боевик из Донецка Бенесса Айо на одном из мероприятий выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет Диалог.UA.
Наемник возмущен действиями украинской армии и подверг резкой критике президента Зеленского, которого назвал "бандеровским фюрером". Видео с выступлением боевика на своей странице в социальной сети опубликовал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. При этом признания наемника вызвали удивленные взгляды в даже у жителей Донецка, которые начали шарахаться от боевика в сторону.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, Зеленский
 
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