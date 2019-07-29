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Архив - Донецкая область

Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»

29.07.2019 21:02
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Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области на блокпосту членов НВФ была схвачена гражданка Украины.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает «Восточная правозащитная группа», передает donpress.com.

Правозащитники отмечают:

«По информации нашего директора организации Веры Ястребовой, 19.07.2019 представителями НВФ „ДНР“ на КПВВ „Майорск“ со стороны неподконтрольной территории Донецкой области, была задержана гражданка Украины 30.09.1965 г. р., женщина имеет третью группу инвалидности. Как нам удалось выяснить ее перевезли в СИЗО г. Донецка».



Теги: Донбасс, Украинка, инвалид, СИЗО, задержание, ДНР, соцсети, НВФ
 
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