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Архив - Донецкая область

В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП

29.07.2019 20:19
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В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП

Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка столкнулись легковые автомобили.

Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает donpress.com.

Дончане пишут, что один из водителей легкового авто выезжал с бульвара Шевченко на улицу Артема из-за чего и произошла авария:

«Судя по фото „черный“ выезжал по встречке на ул. Артема с бул. Шевченка. Вот он и виновник дтп»

«Нечего лететь на перекрестке»

«Получается аж три машины».

Официальной информации по происшествию пока нет, также, неизвестно, есть ли пострадавшие.



Теги: Донецк, Донбасс, авария, столкновение, ДТП, автомобиль, соцсети, пострадавшие
 
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