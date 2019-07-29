В Донецке показали, что произошло с рынком на ж/д вокзале: такое ждет все "ДНР" и "ЛНР"

29.07.2019 08:33

Снимок сделан недавно – в июле. Сейчас рынок возле ж/д вокзала напоминает больше мусорную свалку, которую создают сами торговцы.

Фото из Донецка опубликовали в одном из сепаратистских пабликов. Вокзал стал приходить в упадок сразу после русской оккупации, это место себе облюбовали различные торгаши, хотя боевики уже не раз предпринимали попытки разогнать рынок.

Но люди открывают точки снова и снова, а некоторые предприниматели позакрывались из-за низкой покупательской способности, сообщает "Диалог.UA".

"Аренду собирают вовремя. Порядок навести, крышу людям сделать никак наверное не хватает. Интересно, а зимой, что будет: костры, чтобы не замерзнуть?" "Главное - деньги лопатой грести"; "Велком в 93−99 годы"; "Фрукты дороже, чем в Москве"; "Скоро так везде будет, сплошной упадок и депрессивность", - пишут дончане в комментариях.