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Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
Марионетки Кремля в Луганске заявляют, что после реализации Минских договоренностей так называемые "республики" якобы могут создать конфедерацию с Киевом. Об этом заявляет один из представителей боевиков Владислав Дейнего, который приехал выступать в оккупированный Севастополь. Российский наемник продолжает считать, что боевики могут разговаривать с украинскими властями на равных и выдвигать условия Киеву, пишет Диалог.UA.
Представитель Кремля считает, что такае форма сосуществования возможна и допускается. "Да, как этап какой-то жизни, теоретически можно предположить создание такой конфедерации. Чисто умозрительно. Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи", - заявил он. При этом он отметил, что оккупированная часть Донбасса может войти в состав Украины, "если та изменится".
Теги: Донбасс, Луганск, возвращение, ДНР, ЛНР, боевики
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