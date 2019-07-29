Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие

29.07.2019 13:16

Марионетки Кремля в Луганске заявляют, что после реализации Минских договоренностей так называемые "республики" якобы могут создать конфедерацию с Киевом. Об этом заявляет один из представителей боевиков Владислав Дейнего, который приехал выступать в оккупированный Севастополь. Российский наемник продолжает считать, что боевики могут разговаривать с украинскими властями на равных и выдвигать условия Киеву, пишет Диалог.UA.

Представитель Кремля считает, что такае форма сосуществования возможна и допускается. "Да, как этап какой-то жизни, теоретически можно предположить создание такой конфедерации. Чисто умозрительно. Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи", - заявил он. При этом он отметил, что оккупированная часть Донбасса может войти в состав Украины, "если та изменится".