Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты

30.07.2019 11:49

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте, расположенном на южной окраине н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), восемь членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде на юг к автодороге Н15, сославшись на «проведение комплекса спецмероприятий»».