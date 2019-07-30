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Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Марьинка» и пытаются придумать «оправдание»

30.07.2019 13:12
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Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Марьинка» и пытаются придумать «оправдание»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов КПВВ «Марьинка». Однако, пропагандисты «ДНР» сообщают, что это были «непонятные боевики».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в ночное время, около 00:15, 28 июля 2019 года, обстреляли КПВВ «Марьинка». Было произведено пять одиночных выстрелов, один из которых проделал сквозное отверстие (пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля). Также было установлено, что обстрел велся со стороны террикона «Крокодил». Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
К счастью, во время обстрела никто не пострадал.
Однако, пропагандисты, подконтрольные боевикам «ДНР» сообщают свою «версию» обстрела, представляя обстрел, как перестрелку военных ВСУ и «неизвестных боевиков». Они сообщают, что «к посту пропуска на подконтрольной Украине территории подъехал микроавтобус, из которого вышли несколько вооруженных человек и проследовали к административным зданиям КПВВ. Через некоторое время из административного здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста Народной милиции, ведя огонь из стрелкового оружия в сторону украинских силовиков. Ответным огнем беглецы были нейтрализованы».



Теги: Донбасс, милиция, Марьинка, обстрел, ДНР, боевики, ВСУ, КПВВ, ООС
 
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