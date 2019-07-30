Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве

30.07.2019 20:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве

Сегодня около 13:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали мощный взрыв.

Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com.

По словам пользователей, взрыв погремел в районе села Александровка, расположенного на окраине Донецка:

«01:33. Донецк Что громыхнуло?»

«Донецк. На юге!»

«Да, что-то мощно как рвануло, затяжно, так как гром, но не гром».

«Донецк. Что-то мощное жахнуло в стороне Александровки. Да так, что и свет отрубился на несколько секунд».

На данный момент неизвестно, что это был за взрыв и информации от «местной власти» также, нет.



Теги: Донецк, Донбасс, информация, Александровка, свет, взрыв, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх