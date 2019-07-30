«Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве

30.07.2019 20:56

Сегодня около 13:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали мощный взрыв.

Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com.

По словам пользователей, взрыв погремел в районе села Александровка, расположенного на окраине Донецка:

«01:33. Донецк Что громыхнуло?»

«Донецк. На юге!»

«Да, что-то мощно как рвануло, затяжно, так как гром, но не гром».

«Донецк. Что-то мощное жахнуло в стороне Александровки. Да так, что и свет отрубился на несколько секунд».

На данный момент неизвестно, что это был за взрыв и информации от «местной власти» также, нет.