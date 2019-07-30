Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»

30.07.2019 15:49

На реконструкцию подконтрольного ОРДО КПП «Еленовка» «власти республики» потратят 50 млн рублей.

Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», передает donpress.com.

Так, в тексте документа сказано:

«Министерству финансов ДНР обеспечить в 2019 году финансирование работ [по строительству ППТК „Еленовка“ ] за счет средств республиканского бюджета в размере 49 999 525 руб.».

Генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству определено ГП «Стройресурс».