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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»

30.07.2019 15:49
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Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»

На реконструкцию подконтрольного ОРДО КПП «Еленовка» «власти республики» потратят 50 млн рублей.

Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», передает donpress.com.

Так, в тексте документа сказано:

«Министерству финансов ДНР обеспечить в 2019 году финансирование работ [по строительству ППТК „Еленовка“ ] за счет средств республиканского бюджета в размере 49 999 525 руб.».

Генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству определено ГП «Стройресурс».



Теги: Донбасс, реконструкция, бюджет, строительство, финансирование, Еленовка, ДНР, КПП, ОРДО
 
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