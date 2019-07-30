Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»

30.07.2019 19:53

На временно оккупированных территориях Донецкой области мужчин пытаются завлечь в ряды боевиков «ДНР» обещанием «ускоренного и упрощенного получения паспорта РФ».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается некомплект в рядах боевиков «ДНР». оккупационные «власти ДНР» и командование боевиков распространяет агитацию о «приеме на службу» в «прессе», соцсетях, общественном транспорте и других местах. Претендентов на роль «пушечного мяса» завлекают обещаниями «службы в центре Донецка», «зарплатой 15 тысяч» и «ускоренным и упрощенным получением паспорта РФ».

Кроме того, обещаются «полное обеспечение, хорошее питание, проживание» и «годами сплоченный коллектив».

Жители временно оккупированных территорий вынесли свой вердикт: «Новая завлекалочка для мяса?».