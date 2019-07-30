Перемирие на Донбассе рухнуло: РФ расстреляла позиции ВСУ из огнеметов и минометов - ранен боец ООС

30.07.2019 11:28

В штабе Операции Объединенных сил сообщили о ранении одного военнослужащего ВС Украины на Донбассе, который подорвался на взрывном устройстве ДРГ террористов.

За прошедшие сутки, 29 июля, боевики "Л/ДНР" 3 раза нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, сорвав бессрочное перемирие, передает "Диалог.UA".

В частности, оккупанты РФ атаковали ООС с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Кроме того, противник открывал огонь по украинским защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета Уточняется, что вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Каменка, Гнутово и Водяное. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий ВСУ получил ранение. Уже 30 июля оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркнули в штабе ООС.