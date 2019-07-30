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Архив - Донецкая область

Под Волновахой найден парень, потерявший память

30.07.2019 14:14
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Под Волновахой найден парень, потерявший память

Сегодня, 30 июля в лесополосе возле пос. Каменка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) нашли парня, который потерял память. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.
«Сейчас правоохранители пытаются установить его личность, ведь из-за потери памяти он не может вспомнить своих паспортных данных, места жительства и как он оказался на территории указанной местности. Всех, кто обладает какой-либо информацией о молодом человеке, просим звонить по телефонам: (096) 79 72 014 или (095) 52 40 304 или на линию "102"», – сообщили в полиции.



Теги: Донбасс, Волноваха, мужчина, амнезия
 
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