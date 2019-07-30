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Архив - Донецкая область

Прокуратура Мариуполя не может контролировать "наливайки"

30.07.2019 15:32
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Прокуратура Мариуполя не может контролировать "наливайки"

Жители Мариуполя шокированы большим количеством "наливаек" в Левобережном районе Мариуполя. С просьбой решить эту проблему представители КСН обратились к руководителю прокуратуры № 2 Андрею Крамчанинову, пишет 0629.
Сегодня на сессии горсовета он отметил что прокуратура не имеет права общего надсмотра и может совершать только координационные действия. Бороться с наливайками могут фискальная служба и национальная полиция.
Всего с начала года в Кальмиусском и Левобережном районах зафиксировано 67 фактов и открыто 2 уголовных производства.
Представители КСН также назвали конкретные адреса, где ведется торговля некачественным алкоголем в Левобережном районе, Это пр.Победы 10, 113, 117, пересечении бул. Меотиды и ул Азовстальской. Прокурор пообещал записать адреса и провести проверку.
Также депутат Нина Павлюк подняла вопрос о надписях о продаже наркотиков.
Андрей Крамчанинов сообщил, что по данной теме что работа ведётся.



Теги: Донбасс, Мариуполь, прокуратура, контроль
 
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