Прокуратура Мариуполя не может контролировать "наливайки"

30.07.2019 15:32

Жители Мариуполя шокированы большим количеством "наливаек" в Левобережном районе Мариуполя. С просьбой решить эту проблему представители КСН обратились к руководителю прокуратуры № 2 Андрею Крамчанинову, пишет 0629.

Сегодня на сессии горсовета он отметил что прокуратура не имеет права общего надсмотра и может совершать только координационные действия. Бороться с наливайками могут фискальная служба и национальная полиция.

Всего с начала года в Кальмиусском и Левобережном районах зафиксировано 67 фактов и открыто 2 уголовных производства.

Представители КСН также назвали конкретные адреса, где ведется торговля некачественным алкоголем в Левобережном районе, Это пр.Победы 10, 113, 117, пересечении бул. Меотиды и ул Азовстальской. Прокурор пообещал записать адреса и провести проверку.

Также депутат Нина Павлюк подняла вопрос о надписях о продаже наркотиков.

Андрей Крамчанинов сообщил, что по данной теме что работа ведётся.