Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону

30.07.2019 19:22

Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал ужесточить контроль органов «исполнительной власти республики» во время подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом он заявил сегодня в ходе «совещания с руководителями профильных министерств и ведомств ДНР», передает donpress.com.

Пушилин уточнил:

«Органы исполнительной власти должны делать все возможное, чтобы подготовка к осенне-зимнему сезону была эффективной, чтобы не повторялись ошибки, допущенные в прошлом году. Контроль за этим будет ужесточаться».