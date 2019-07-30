Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону

30.07.2019 19:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону

Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал ужесточить контроль органов «исполнительной власти республики» во время подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом он заявил сегодня в ходе «совещания с руководителями профильных министерств и ведомств ДНР», передает donpress.com.

Пушилин уточнил:

«Органы исполнительной власти должны делать все возможное, чтобы подготовка к осенне-зимнему сезону была эффективной, чтобы не повторялись ошибки, допущенные в прошлом году. Контроль за этим будет ужесточаться».



Теги: Донбасс, зима, министерство, контроль, осень, власть, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх