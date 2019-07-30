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Архив - Донецкая область

Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»

30.07.2019 17:11
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Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал очередной «указ», которым узаконил праздники, которые будут считаться в «ДНР» выходными днями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин решил узаконить на временно оккупированной территории Донецкой области празднование «Дня России» и даже объявить этот день нерабочим. Также Пушилин объявил празднование «Дня чествования участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».



Теги: Россия, Донбасс, праздник, указ, ДНР, день, выходные
 
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