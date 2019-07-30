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Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации
Российские СМИ нашли в "ДНР" родственников председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.
Об этом пишет 0629.
Брата главы Донецкой ОГА Евгения российские журналисты представили как "офицера спецслужб" "ДНР".
"Я - Кириленко Евгений Александрович, брат - Павел. Мы поняли, что у нас разные политические взгляды. Я бы сказал - диаметрально противоположные. После этого в телефонном режиме не очень мягко высказали друг другу свои точки зрения, и прекратили общаться", - заявил Евгений Кириленко.
Затем он кратко передал суть той самой телефонной беседы: "Я сказал [ему], что - не "укроп", что я против бандеровцев... Открыл Яндекс, читаю первой строчкой: "главой назначен брат сепаратиста".
Оба мужчины закончили юридическую академию: "Паша стал прокурором, Женя - полицейским. Их родители живут в Макеевке".
При этом только Павел остался верен данной Украине присяге. "Мои дети друг в друга стрелять не будут. Ну, как это, мы - один народ, как нас можно разорвать", - говорит Надежда Кириленко. На вопрос корреспондента, как Зеленский нашел Павла, женщина отвечает, смущаясь: "Мне не рассказывают, я же ватница...".
Но разногласия не мешают матери общаться с сыном, она часто ездит к семье Павла, у которого недавно родилась дочь.
На вопрос, что бы вы при встрече сказали Павлу, мать ответила: "Заканчивай войну", а брат дополнил: "Я даже не представляю, где это может быть. Если здесь [в Донецке], то скажу, что надо это прекращать".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что родственники нового главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко проживают на оккупированной территории Донецкой области, а его брат "работает в ДНР, служит и так далее".
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, Донецкая областная администрация, ДНР, глава
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