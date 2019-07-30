Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»

30.07.2019 09:30

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9120 человек и 1115 транспортных средств;

«Марьинка» — 7785 человек и 1365 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7055 человек и 1180 транспортных средств;

«Гнутово» — 3675 человек и 775 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 020 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 10/40;

«Гнутово» — 10/10.