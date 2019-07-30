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Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»
30.07.2019 09:30
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9120 человек и 1115 транспортных средств;
«Марьинка» — 7785 человек и 1365 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7055 человек и 1180 транспортных средств;
«Гнутово» — 3675 человек и 775 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 020 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 10/40;
«Гнутово» — 10/10.
Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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