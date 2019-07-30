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В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины
Вчера, 29 июля, около 6:00 на мариупольском пляже в Приморском районе нашли труп мужчины с разбитой головой. Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции, пишет 0629
Осмотрев место происшествия и саму жертву полицейские пришли к выводу, что мужчина умер в результате получения тяжких телесных повреждений, Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний житель Мариуполя. На теле мужчины были телесные повреждения, поэтому правоохранители немедленно начали розыск злоумышленника, который мог совершить данное преступление. Оперативники отработали всю прилегающую территорию, опросили местных жителей, прохожих и уже в течение нескольких часов вышли на «след» подозреваемого.
Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления житель Волновахского района, парень 2001 года рождения. На время задержания он находился в компьютерном клубе и даже не подозревал, что его искала полиция.
Как выяснилось, около 5 часов утра злоумышленник со стеклянной бутылкой набросился на «жертву». От удара мариуполец упал и разбил себе голову о камни. Поводом для нападения стал мобильный телефон, который злоумышленник забрал себе после того, как потерпевший упал.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, труп, пляж
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