В Новоазовском районе пропала мобильная связь

30.07.2019 16:08

Вчера во временно оккупированном Новоазовском районе пропала мобильная связь, в том числе и «мобильного оператора ДНР» «Феникс».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Новоазовском районе пропала мобильная связь, в том числе и «мобильного оператора ДНР» «Феникс». Притом, отсутствие связи, судя по заявлениям представителей «ДНР» продлится долго:

«Из-за аварии на подстанции у абонентов «Феникс» в Новоазовском районе возможно ухудшение качества услуг в отдельных населенных пунктах, вплоть до их полного отключения при разрядке батарей базовых станций».

Проводятся ли ремонтные работы, не сообщается.