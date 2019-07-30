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Архив - Донецкая область

В Новоазовском районе пропала мобильная связь

30.07.2019 16:08
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В Новоазовском районе пропала мобильная связь

Вчера во временно оккупированном Новоазовском районе пропала мобильная связь, в том числе и «мобильного оператора ДНР» «Феникс».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Новоазовском районе пропала мобильная связь, в том числе и «мобильного оператора ДНР» «Феникс». Притом, отсутствие связи, судя по заявлениям представителей «ДНР» продлится долго:
«Из-за аварии на подстанции у абонентов «Феникс» в Новоазовском районе возможно ухудшение качества услуг в отдельных населенных пунктах, вплоть до их полного отключения при разрядке батарей базовых станций».
Проводятся ли ремонтные работы, не сообщается.



Теги: Донбасс, ремонт, авария, мобильный оператор, Новоазовский район, мобильная связь, ДНР
 
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