В ОРДО произошло две смертельные аварии: 2 погибших, 5 пострадавших

30.07.2019 14:33

За минувшие выходные в ОРДО в результате ДТП погибли двое человек и 5 получили травмы.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», передает donpress.com.

Так, 27 июля в неподконтрольном Украине Енакиево Донецкой области водитель автомобиля «SKODA FABIA» при выполнении поворота налево совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21 043», в результате происшествия водитель был травмирован, а женщина-пассажир скончалась.

28 июля на автодороге «Енакиево-Харцызск» вблизи Ждановки водитель мопеда «Ventus», выполняя поворот налево, совершил столкновение с автомобилем «Mercedes». Водитель мопеда от полученных травм скончался в автомобиле «скорой помощи» по дороге в больницу.