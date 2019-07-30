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В ОРДО произошло две смертельные аварии: 2 погибших, 5 пострадавших
30.07.2019 14:33
За минувшие выходные в ОРДО в результате ДТП погибли двое человек и 5 получили травмы.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», передает donpress.com.
Так, 27 июля в неподконтрольном Украине Енакиево Донецкой области водитель автомобиля «SKODA FABIA» при выполнении поворота налево совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21 043», в результате происшествия водитель был травмирован, а женщина-пассажир скончалась.
28 июля на автодороге «Енакиево-Харцызск» вблизи Ждановки водитель мопеда «Ventus», выполняя поворот налево, совершил столкновение с автомобилем «Mercedes». Водитель мопеда от полученных травм скончался в автомобиле «скорой помощи» по дороге в больницу.
Теги: Донбасс, авария, МВД, гибель, ДТП, больница, ДНР, пострадавшие, ОРДО
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