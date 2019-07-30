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Архив - Донецкая область

В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране

30.07.2019 16:51
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В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране

Сотрудники так называемого «МЧС ДНР» 29 июля оказали помощь четырем отдыхающим в неподконтрольном Украине поселке Седово Донецкой области, которых уносило в море на катамаране.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.com.

В «МЧС ДНР» уточнили:

«Водолазы РСЦ на резиновой лодке с подвесным мотором вышли в море и на расстоянии 100 метров от берега отбуксировали катамаран, на котором находились четыре человека».



Теги: Донбасс, Азовское море, отдых, Седово, МЧС, водолаз, ДНР
 
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