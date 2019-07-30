В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине

30.07.2019 09:10

За прошедшие сутки один украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами противника.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как стало известно, в течение суток НВФ трижды нарушили режим прекращения огня. Они применяли запрещенный минскими соглашениями миномет калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Каменка, Гнутово, Водяное.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток НВФ один раз обстреляли позиции Объединенных сил — они провели обстрел вблизи Луганского из гранатометов различных систем.