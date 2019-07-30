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"Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"
30.07.2019 18:49
Люди, которые проживают в "ДНР", начинают мародерствовать и менять еду на деньги, лекарства.
Так, данное заявление поступило от донецкого блогера Дмитрия Черкасова. Информацию передает "Диалог.UA".
Как рассказывает блогер, люди в оккупации на пределе, им уже все равно, кого пристрелить – боевиков или руководителей "ДНР". Черкасов заявил, что ждать осталось недолго. По его словам, не так давно "бойцу МСБ-3" пришлось продать мешок тушенки, дабы купить себе инсулин. С таким приходиться сталкиваться всем проживающим на территории "ДНР" и тем, кто нуждается в специальных медикаментах. Черкасов отметил, что люди находятся на пределе.
Теги: Донбасс, еда, деньги, медикаменты, инсулин, лекарства, ДНР, боевики, мародеры
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